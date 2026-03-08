Над Россией ночью сбили 163 украинских дрона

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 163 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 23:00 мск 8 марта до 7.00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 54 БПЛА перехватили над территорией Брянской области, 47 - в Республике Крым, 16 - над Краснодарским краем, а также 11 – в районе Калужской области. Еще восемь дронов уничтожили в Новгородской области, пять – над территорией Белгородской области, по четыре - в Смоленской области и над акваторией Черного моря, по три - в небе над Воронежской областью и Республикой Адыгея, по два - Ростовской областью и Азовским морем и по одному над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 8 марта дежурные средства ПВО сбили 72 дрона ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.