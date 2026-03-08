МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над Россией ночью сбили 163 украинских дрона

Средства ПВО сработали в Брянской, Калужской, Астраханской, Волгоградской, Новгородской, Белгородской, Смоленской, Орловской, Тверской, Воронежской, Ростовской областях, Республике Крым, Краснодарском крае, над акваториями Черного и Азовского морей м в Республике Адыгея.
09-03-2026 07:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 163 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 23:00 мск 8 марта до 7.00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 54 БПЛА перехватили над территорией Брянской области, 47 - в Республике Крым, 16 - над Краснодарским краем, а также 11 – в районе Калужской области. Еще восемь дронов уничтожили в Новгородской области, пять – над территорией Белгородской области, по четыре - в Смоленской области и над акваторией Черного моря, по три - в небе над Воронежской областью и Республикой Адыгея, по два - Ростовской областью и Азовским морем и по одному над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 8 марта дежурные средства ПВО сбили 72 дрона ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 