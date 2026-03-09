МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ван И описал ситуацию в Иране древней китайской пословицей

Глава ведомства подчеркнул, что ни в чем не повинные люди не должны становиться жертвами конфликта.
Глеб Владовский 09-03-2026 07:14
© Фото: Li Xin XinHua Globallookpress

Глава МИД Китая Ван И процитировал древнюю пословицу, комментируя ситуацию в Иране. Его слова процитировала пресс-служба ведомства.

«Оружие - это орудие несчастья. Его применение должно быть тщательно обдуманным», - говорится в публикации.

Дипломат заявил, что Пекин призывает к немедленному прекращению огня. Он также подчеркнул, что невинные люди не должны становиться жертвами конфликта. Кроме того, история Ближнего Востока неоднократно подтверждала, что решение вопросов силовым путем создает только новые проблемы.

Ранее сообщалось, что новым Верховным лидером Ирана стал человек с фамилией Хаменеи.

#Китай #в стране и мире #Иран #ван и #мид кнр
