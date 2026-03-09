Ван И описал ситуацию в Иране древней китайской пословицей

Глава МИД Китая Ван И процитировал древнюю пословицу, комментируя ситуацию в Иране. Его слова процитировала пресс-служба ведомства.

«Оружие - это орудие несчастья. Его применение должно быть тщательно обдуманным», - говорится в публикации.

Дипломат заявил, что Пекин призывает к немедленному прекращению огня. Он также подчеркнул, что невинные люди не должны становиться жертвами конфликта. Кроме того, история Ближнего Востока неоднократно подтверждала, что решение вопросов силовым путем создает только новые проблемы.

Ранее сообщалось, что новым Верховным лидером Ирана стал человек с фамилией Хаменеи.