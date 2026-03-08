Фрагменты метеорита повредили дома в Германии

Фрагменты падающего метеорита повредили дома в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщает DPA.

По информации местной полиции, части небесного тела нанесли урон жилым домам в регоинах Хунсрюк, Айфель и в городе Кобленц.

«Сегодня вечером около 19:00 (21:00 мск) в кобленцком районе Гюльс произошло попадание раскаленного небесного тела в крышу жилого дома. Пострадавших нет», - говорится в заявлении местной полиции.

Там также добавили, что опасность больше не угрожает жителям. В результате инцидента никто не пострадал.

Некоторые перепуганные появлением яркого объекта в небе перепутали его с ракетой. Однако в правоохранительных органах заверили, что это был метеорит, и больше он не представляет никакой опасности.

Осенью 2025 года фрагменты метеорита упали неподалеку от трассы М-11 «Нева». Объект взорвался на высоте 42 км.