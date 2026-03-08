МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фрагменты метеорита повредили дома в Германии

Инцидент произошел в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Константин Денисов 09-03-2026 05:27
© Фото: @StormchaserNL, Х © Видео: @StormchaserNL, Х

Фрагменты падающего метеорита повредили дома в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщает DPA.

По информации местной полиции, части небесного тела нанесли урон жилым домам в регоинах Хунсрюк, Айфель и в городе Кобленц.

«Сегодня вечером около 19:00 (21:00 мск) в кобленцком районе Гюльс произошло попадание раскаленного небесного тела в крышу жилого дома. Пострадавших нет», - говорится в заявлении местной полиции.

Там также добавили, что опасность больше не угрожает жителям. В результате инцидента никто не пострадал.

Некоторые перепуганные появлением яркого объекта в небе перепутали его с ракетой. Однако в правоохранительных органах заверили, что это был метеорит, и больше он не представляет никакой опасности.

Осенью 2025 года фрагменты метеорита упали неподалеку от трассы М-11 «Нева». Объект взорвался на высоте 42 км.

#в стране и мире #Германия #метеорит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 