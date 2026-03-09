Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Как стало известно, инициатором беседы стала американская сторона. Основной же темой разговора стала эскалация арабо-израильского конфликта из-за атак по Ирану, однако главы государств обсудили также и ситуацию вокруг Украины.

Отмечается, что диалог длился около часа и прошел в конструктивном ключе - политики предметно обменялись мнениями, касательно актуальных событий. Владимир Путин положительно оценил посреднические усилия США и лично Трампа в урегулировании конфликта на Украине, а также высказал ряд соображений, направленных на скорейшее завершение военных действий на Ближнем Востоке.

В заключение оба политика выразили готовность к новым регулярным переговорам.

