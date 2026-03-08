Эксперт: Британия сможет пережить нехватку газа из-за блокады Ормузского пролива

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе со «Звездой» рассказал, чем вызвано стремительное сокращение запасов газа в хранилищах Великобритании. По словам специалиста, Соединенное Королевство всегда испытывало проблемы с обеспеченностью топливом, поэтому сегодняшние проблемы могут быть не связаны с блокадой Ормузского пролива.

«Британия вообще не является каким-то критически зависящим от поставок из Ормузского пролива природного газа рынком - у них в целом очень слабая обеспеченность подземными хранилищами. В свое время они существенно сократили собственные мощности, отказавшись от них в пользу поставок газа из Норвегии и с европейского континента по газопроводу, а также импорта СПГ, который в основном идет из Соединенных Штатов сейчас», - объяснил эксперт.

По словам Гривача, хоть новый виток арабо-израильского конфликта и стал причиной роста цен на газ на мировом рынке, однако отопительный сезон в Англии заканчивается, а следовательно потребление топлива заметно снизится.

Однако, несмотря на то, что заморозка поставок практически не повлияет на Великобританию, множество других стран мира окажутся из-за нее в настоящей опасности. Прекращение поставок из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов представляет серьезную угрозу как для близких к региону государств, таких как Индия, Пакистан, Бангладеш, так и для крупных сверхдержав вроде Китая.

Однако, если КНР сможет заместить нехватку газа другими источниками энергии, то вот страны ЕС окажутся в куда более плачевном положении.

«Это крупные покупатели, зависящие от достаточно дешевых поставок катарского СПГ, с очень коротким логистическим плечом и не имеющие возможности покупать газ по более высоким ценам. Кроме того, учитывая рост цен, на Евросоюз будет оказано сильное экономическое давление, которое при сохранении этой ситуации на долгосрочную или среднесрочную перспективу будет влиять на их возможности», - считает специалист.

По словам эксперта, в связи с происходящими событиями вырастет интерес к российским поставкам СПГ. Возможно, будут какие-то попытки возобновить дискуссию о том, что российский газ важен для европейского рынка. Кроме того, эта ситуация может подтолкнуть Китай к более активным действием по реализации договоренности об увеличении реализации проектов поставок трубопроводного газа на рынок.

Ранее Daily Mail сообщили о том, что природный газ в Британии может закончиться за два дня.