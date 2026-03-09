«Она давно к этому шла»: тренер Ворончихиной о ее победе на Паралимпиаде

Заслуженный тренер России по горным лыжам Юрий Пешков, чья ученица Варвара Ворончихина завоевала для России первое золото на Паралимпийских играх 2026, в беседе со «Звездой» рассказал о непростом пути, который пришлось пройти российской спортсменке.

«Варя очень самоотверженный человек, она давно к этому шла. До этого у нее сорвались две Олимпиады: на первую ее не пустили, потому что ей не было полных 16 лет, а на вторую, которая проходила в Китае, они уже ехали, но их вернули назад. А это, получается, полноценная третья Олимпиада», - рассказал Пешков.

По словам тренера, Варвара выступила крайне достойно, несмотря на то, что против нее соревновались хорошо подготовленные спортсменки из других стран. Пешков считает, что лыжница сумела буквально «вырвать» победу из рук оппоненток.

«Я как тренер очень горжусь. Мы к этому шли очень давно. Я просто счастлив. Выступление очень достойное. Я смотрел в прямом эфире. Она эту медаль практически, можно сказать, вырвала, потому что ее соперницы - канадка и шведка, они тоже очень сильные спортсмены. И Варя показала свой характер. А характер у нее есть. Она молодец», - с гордостью рассказал тренер.

По словам Пешкова, в дальнейших планах у Ворончихиной посетить чемпионат России, который будет проходить на Сахалине с 23 по 27 марта. Тренер Варвары отметил, что он отправится на Дальний Восток вместе с ней, чтобы поддержать девушку, а также других своих воспитанников.

Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала для России первое золото на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка финишировала с результатом 1:15,6. На втором месте расположилась француженка Орели Ришар, отстав от лидера на 1,96 секунды. Замкнула тройку лидеров лыжница из Швеции Эбба Орше с отставанием на 2,06 секунды.