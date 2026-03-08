Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным руководителем Ирана

Президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания верховным руководителем Исламской Республики Иран... Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности», - говорится в телеграмме.

Путин также выразил уверенность в том, что Моджтаба продолжит дело отца и сплотит народ Ирана. Кроме того, Москва всегда будет поддерживать Тегеран.

Ранее востоковед Саид Гафуров в беседе со «Звездой» выразил мнение, что сын Хаменеи из-за своих консервативных взглядов будет выступать против реформаторского политического курса. По мнению эксперта, это может привести к своеобразному балансу во власти, поскольку действующий президент Ирана считается представителем реформаторского лагеря.