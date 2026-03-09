Востоковед отметил консервативные взгляды нового верховного руководителя Ирана

Избрание Моджтаба Хаменеи на пост рахбара (верховного лидера Ирана) имеет экономический характер. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» востоковед Саид Гафуров.

«Администрация рахбара - это одна из крупнейших экономических структур в Иране. Существует огромное количество фондов, в том числе, почти весь Hi-Tech и огромная часть оборонной промышленности и промышленности двойного назначения, которая курируется его администрацией», - подчеркнул эксперт.

Востоковед также отметил, что Моджтаба Хаменеи известен консервативными взглядами и выступает против реформаторского политического курса. По мнению эксперта, это может привести к своеобразному балансу во власти, поскольку действующий президент Ирана считается представителем реформаторского лагеря.

«Он (Моджтаба - Прим. ред.) известен тем, что сильно расходился со своим отцом в части создания ядерного оружия и вообще развития атомной отрасли в Иране... Моджтаба довольно сильно по политическим взглядам расходился с Али», - добавил Гафуров.

В то же время, Моджтаба считается очень умным богословом, который способен решить многие религиозные вопросы. При этом, он ранее не был публичной личностью.

Напомним, в понедельник, 9 марта Моджтаба Хаменеи был избран на пост верховного лидера Ирана.