FT: в G7 обсудят использование нефти из стратегических запасов

В США допустили использование стратегических запасов в объеме 300-400 млн баррелей.
Глеб Владовский 09-03-2026 13:46
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Главы Минфинов стран «Группы семи» (G7) обсудят возможность использования нефти из стратегических запасов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«(Стороны - Прим. ред.) обсудят возможное совместное освобождение нефти из запасов при координации Международного энергетического агентства в рамках внеочередной встречи в понедельник... Три страны G7, включая США, уже выразили поддержку этой идее», - говорится в материале.

Отмечается, что цель совещания - преодоление роста цен на нефть, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. В Вашингтоне выразили мнение, что совместное использование странами стратегических запасов в объеме 300-400 млн баррелей будет целесообразным. А это составляет от 25 до 30% всех имеющихся ресурсов, пишет RT.

Ранее издание The Washington Street Journal сообщило, что европейские страны могут пересмотреть свою позицию по российской нефти из-за конфликта в Иране.

#в стране и мире #сша #нефть #G7 #запасы топлива
