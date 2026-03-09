FT: в G7 обсудят использование нефти из стратегических запасов

Главы Минфинов стран «Группы семи» (G7) обсудят возможность использования нефти из стратегических запасов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«(Стороны - Прим. ред.) обсудят возможное совместное освобождение нефти из запасов при координации Международного энергетического агентства в рамках внеочередной встречи в понедельник... Три страны G7, включая США, уже выразили поддержку этой идее», - говорится в материале.

Отмечается, что цель совещания - преодоление роста цен на нефть, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. В Вашингтоне выразили мнение, что совместное использование странами стратегических запасов в объеме 300-400 млн баррелей будет целесообразным. А это составляет от 25 до 30% всех имеющихся ресурсов, пишет RT.

Ранее издание The Washington Street Journal сообщило, что европейские страны могут пересмотреть свою позицию по российской нефти из-за конфликта в Иране.