Артиллерист ВС РФ рассказал об особенностях маскировки орудия весной

С приходом весны работать артиллеристам 9-ой гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51 армии группировки «Центр» стало сложнее. Виной тому ясное небо и вражеские дроны.

В такую ясную погоду расчет особое внимание уделяет маскировке орудия, причем защита зависит от позиции, на которой орудие располагается. Если в лесу это маскировочная сеть, ветки и даже куски дерна, то в городской застройке в ход идут все подручные средства. Главная задача максимально скрыть позицию, чтобы не дать вражеским птицам возможности обнаружить орудие.

Скрыть орудие - только пол дела. Маскировку нужно постоянно обновлять. Причем делать это нужно не привлекая внимание беспилотников, и в то же время, не теряя ее эффективности.

«Стоишь там возле мусорки - нужно мусорником прикинуться, стоишь под деревьями - надо кустом прикинуться. Сейчас сложнее, потому что зеленки нет, ничего нет такого. Когда лето - это зеленка, но тоже это беда, потому что ее там два раза в день надо обновлять. Ее с утра напилил, два раза стрельнули - она погорела», - рассказал наводчик Станистав Давиденко.

Занимаются маскировкой и обслуживанием орудия бойцы круглосуточно. Каждый выполняет свою функцию. При этом не забывают и про отдых.

«Когда работы мало, занимаемся в основном маскировкой, обслуживанием орудия, охрана орудия и боеприпаса. Занимаемся в основном обеспечением жизнедеятельности. В свободное время книжки читаем», - поделился заряжающий Олег Забродний.

Ранее Министерство обороны России показало, как расчеты Д-30 «разобрали» укрытия ВСУ в лесах на Запорожском направлении. При ведении огня артиллеристы ВС РФ использовали отечественные средства связи и управления огнем.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.