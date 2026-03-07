Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области. Обнаружили вражеские позиции операторы дронов-разведчиков. Боевики окопались в лесу. Позиции использовались противником для размещения живой силы и ведения огня по переднему краю.

Координаты выявленный целей оперативно передали расчетам 122-мм орудий Д-30. После уточнения данных они открыли огонь по ВСУ. При стрельбе артиллерийские расчеты и расчеты подразделений войск беспилотных систем применяют разработанные отечественными специалистами средства связи и управления огнем, а также оборудование для топографического и тактического ориентирования артиллерийских систем.

Точными ударами опорные пункты были уничтожены, а укрытия и огневые точки противника разрушены. Работа артиллерии позволила ослабить оборону ВСУ на данном участке и лишить противника возможности использовать эти позиции для ведения огня.

Ранее артиллеристы «Центра» уничтожили личный состав ВСУ, нанеся удар по опорному пункту на Днепропетровском направлении. Били 122-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции свыше 10 километров. Корректировали ведение огня расчеты беспилотников.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.