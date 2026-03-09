МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российским отелям посоветовали не заселять туристов из КНР на четвертом этаже

Документ также призвал обеспечить возможность оплаты через ряд местных систем, а также интеграцию с платформами для бронирования.
Глеб Владовский 09-03-2026 10:17
© Фото: Sheldon Cooper Keystone Press Agency Globallookpress

Российским отелям посоветовали не заселять туристов из Китая на четвертом этаже. Об этом говорится в предварительном перечне рекомендаций для туротрасли по приему иностранных гостей.

«При размещении китайских гостей следует избегать размещения в номерах и на этажах, в идентификации которых присутствует цифра "4"», - говорится в документе.

Отмечается, что гостиницам порекомендовали обеспечить возможность проводить оплаты через китайские платежные системы, а также интегрировать местные системы бронирования. Кроме того, в самих номерах следует предоставить доступ к телеканалам КНР и адаптеры для розеток.

Ранее в РСТ сообщили, что туроператоры рекомендовали россиянам не аннулировать туры в ОАЭ с датой вылета 9 марта.

#Китай #Россия #в стране и мире #Туристы #отели
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 