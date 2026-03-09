Российским отелям посоветовали не заселять туристов из КНР на четвертом этаже

Российским отелям посоветовали не заселять туристов из Китая на четвертом этаже. Об этом говорится в предварительном перечне рекомендаций для туротрасли по приему иностранных гостей.

«При размещении китайских гостей следует избегать размещения в номерах и на этажах, в идентификации которых присутствует цифра "4"», - говорится в документе.

Отмечается, что гостиницам порекомендовали обеспечить возможность проводить оплаты через китайские платежные системы, а также интегрировать местные системы бронирования. Кроме того, в самих номерах следует предоставить доступ к телеканалам КНР и адаптеры для розеток.

Ранее в РСТ сообщили, что туроператоры рекомендовали россиянам не аннулировать туры в ОАЭ с датой вылета 9 марта.