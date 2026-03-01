В РСТ рекомендовали россиянам не отменять туры в ОАЭ с датой вылета от 9 марта

Туроператоры рекомендовали россиянам не аннулировать туры в ОАЭ с датой вылета 9 марта. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В то же время, там призвали отменить туры, запланированные на ближайшие дни, так как аэропорты в Дубае не работают, и в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится.

«Советую людям не торопиться аннулировать туры на даты вылета с 9 марта и далее, надо хотя бы три дня подождать, так как ситуация может измениться», - сказал член правления РСТ, генеральный директор туристической компании Артур Мурадян.

В другой компании назвали еще одну причину, по которой не стоит торопиться сдавать билеты. Там подчеркнули, что туристический сезон в ОАЭ находится в самом разгаре, поэтому в случае нормализации обстановки вряд ли получится оперативно приобрести билеты по той же цене.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Дубая четверо пострадали при атаке дронов. В воздушной гавани была объявлена эвакуация.