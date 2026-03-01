МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В РСТ рекомендовали россиянам не отменять туры в ОАЭ с датой вылета от 9 марта

Туроператоры рассчитывают на краткосрочное обострение ирано-американского конфликта.
Константин Денисов 01-03-2026 17:41
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

Туроператоры рекомендовали россиянам не аннулировать туры в ОАЭ с датой вылета 9 марта. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В то же время, там призвали отменить туры, запланированные на ближайшие дни, так как аэропорты в Дубае не работают, и в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится.

«Советую людям не торопиться аннулировать туры на даты вылета с 9 марта и далее, надо хотя бы три дня подождать, так как ситуация может измениться», - сказал член правления РСТ, генеральный директор туристической компании  Артур Мурадян.

В другой компании назвали еще одну причину, по которой не стоит торопиться сдавать билеты. Там подчеркнули, что туристический сезон в ОАЭ находится в самом разгаре, поэтому в случае нормализации обстановки вряд ли получится оперативно приобрести билеты по той же цене.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Дубая четверо пострадали при атаке дронов. В воздушной гавани была объявлена эвакуация.

#в стране и мире #оаэ #Туристы #РСТ #туры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 