Трамп заявил, что хочет лично участвовать в выборах президента Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет участвовать в выборах следующего президента Ирана. Об этом он заявил журналисту, отвечая на соответствующий вопрос. Видео опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Мы хотим выбрать президента, который не собирается вести свою страну в войну», - объяснил американский лидер.

С его слов, другие возможные президенты могут также втянуть страну в непредвиденный вооруженный конфликт. В то время как Трамп, наоборот, не хочет допустить такого исхода для Ирана.

«В основном будут президенты, которые не будут этого делать, потому что они этого не понимают. Но мы не хотим возвращаться каждые пять лет или каждые десять лет и делать это», - заключил глава Белого дома.

Трамп ранее анонсировал очень сильный удар по Ирану. Американский лидер предупредил, что в ходе этой атаки будут уничтожены целые районы и улицы, которые до этого никогда не рассматривались в качестве целей.