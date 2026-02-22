МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FT: Китай и Бразилия станут главными выгодоприобретателями новых пошлин США

Союзники США будут иметь дело с ростом пошлин на 2,1%.
Глеб Владовский 23-02-2026 05:36
© Фото: IMAGO, Offenberg, Globallookpress

Новые пошлины США станут наиболее выгодными для Китая и Бразилии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на анализ данных.

«Новые глобальные пошлины на уровне 15% Дональда Трампа принесут больше всего выгоды странам, которые он сильно критиковал, включая Китай и Бразилию», - говорится в материале.

Отмечается, что нововведения снизят пошлины для Бразилии в среднем на 13,6%, в то время как для Китая - на 7,1. В то же время союзникам Вашингтона, в том числе Японии, Великобритании и странам Евросоюза, придется столкнуться с ростом пошлин на 2,1%.

Ранее Трамп сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира с 10 до 15%. Перед этим верховный суд США отменил масштабные глобальные тарифы, которые ввел американский лидер.

#Китай #в стране и мире #сша #Бразилия #пошлины
