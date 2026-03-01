У посольства США в Осло раздался взрыв

Взрыв прогремел у посольства США в Осло. Об этом сообщает Reuters.

«Утром в воскресенье норвежская полиция сообщила, что возле посольства США в Осло был слышен громкий взрыв», - говорится в сообщении.

По последней информации, полиция Норвегии оцепила территорию у диппредставительства Соединенных Штатов. Информации о пострадавших нет.

Накануне телеканал Al Hadath сообщал, что четыре ракеты выпущены по району вблизи американского посольства в иракском Багдаде. В диппредставительстве США ревели сирены воздушной тревоги.