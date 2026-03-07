Al Hadath: четыре ракеты выпущены по району посольства США в Багдаде

Четыре ракеты выпущены по району вблизи американского посольства в иракском Багдаде. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. О последствиях возможного удара пока не известно.

«Атака на посольство США в Багдаде была осуществлена четырьмя ракетами», - говорится в сообщении.

По данным Al Jazeera, в Багдаде раздаются мощные взрывы. В посольстве США ревут сирены воздушной тревоги.

Это не первая атака по американским загранучреждениям в регионе после начала полномасштабного конфликта. Ранее ракета угодила в посольство США в Эр-Рияде. После детонации в здании посольства вспыхнул сильный пожар, погибли несколько военнослужащих.

Президент США пообещал Ирану «огромный ущерб» в ответ на атаку своего посольства в Эр-Рияде. Глава Белого дома заявил, что конкретные действия со стороны Вашингтона станут известны в ближайшее время.