Пезешкиан сообщил Алиеву о непричастности Ирана к обстрелу Нахичевани

Беспилотники атаковали город 5 марта.
Константин Денисов 08-03-2026 23:21
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора Пезешкиан заявил, что инцидент с обстрелом Нахичевани с воздуха не имеет отношения к Ирану», - говорится в сообщении.

Кроме того, Пезешкиан пообещал, что Тегеран проведет расследование происшествия.

Беспилотники 5 марта атаковали объекты в Нахичевани. По данным Баку, их запустили с территории Ирана. Один из дронов упал на здание международного аэропорта, другой - рядом со школой в селе Шекерабад.

В результате инцидента пострадали четыре человека. У двоих диагностирована черепно-мозговая травма, у остальных - травма спины. Они были госпитализированы.

#в стране и мире #беспилотники #Иран #Ильхам Алиев #Азербайджан #Нахичевань #Масуд Пезешкиан
