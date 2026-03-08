Пезешкиан сообщил Алиеву о непричастности Ирана к обстрелу Нахичевани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
«В ходе телефонного разговора Пезешкиан заявил, что инцидент с обстрелом Нахичевани с воздуха не имеет отношения к Ирану», - говорится в сообщении.
Кроме того, Пезешкиан пообещал, что Тегеран проведет расследование происшествия.
Беспилотники 5 марта атаковали объекты в Нахичевани. По данным Баку, их запустили с территории Ирана. Один из дронов упал на здание международного аэропорта, другой - рядом со школой в селе Шекерабад.
В результате инцидента пострадали четыре человека. У двоих диагностирована черепно-мозговая травма, у остальных - травма спины. Они были госпитализированы.
