До четырех выросло число пострадавших при атаке дронов на Нахичевань

Двое получили черепно-мозговую травму, еще двое - тупую травму спины.
Владимир Рубанов 05-03-2026 14:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Число пострадавших при атаке иранских дронов на Нахичевань увеличилось до четырех, как сообщило азербайджанское агентство АПА со ссылкой на данные медицинских учреждений. До этого было известно о двух раненых.

В больнице отметили, что все четверо пострадавших получили первичную медицинскую помощь, и их состояние оценивается как стабильное. Двое пострадавших имеют диагноз черепно-мозговая травма, а еще двое - тупая травма спины. Они находятся в соответствующих отделениях, где продолжается лечение.

Беспилотники 5 марта атаковали объекты в Нахичевани. По данным Баку, их запустили с территории Ирана. Один из дронов упал на здание международного аэропорта, другой - рядом со школой в селе Шекерабад.

МИД Азербайджана и Министерство обороны назвали действия Тегерана неприемлемыми и заявили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры. Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана из-за случившегося.

#Аэропорт #беспилотники #Иран #Азербайджан #Нахичевань
