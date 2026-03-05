До четырех выросло число пострадавших при атаке дронов на Нахичевань

Число пострадавших при атаке иранских дронов на Нахичевань увеличилось до четырех, как сообщило азербайджанское агентство АПА со ссылкой на данные медицинских учреждений. До этого было известно о двух раненых.

В больнице отметили, что все четверо пострадавших получили первичную медицинскую помощь, и их состояние оценивается как стабильное. Двое пострадавших имеют диагноз черепно-мозговая травма, а еще двое - тупая травма спины. Они находятся в соответствующих отделениях, где продолжается лечение.

Беспилотники 5 марта атаковали объекты в Нахичевани. По данным Баку, их запустили с территории Ирана. Один из дронов упал на здание международного аэропорта, другой - рядом со школой в селе Шекерабад.

МИД Азербайджана и Министерство обороны назвали действия Тегерана неприемлемыми и заявили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры. Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана из-за случившегося.