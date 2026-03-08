МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Иране предупредили о кислотных дождях после ударов по нефтехранилищам

Такие осадки могут привести к химическим ожогам кожи и серьезным повреждениям легких.
Владимир Рубанов 08-03-2026 11:32
© Фото: ClashReport, Telegram © Видео: ClashReport, Telegram

Иранский Красный Полумесяц предупредил граждан о возможных кислотных дождях после взрывов на нефтехранилищах. Спасатели разместили инструкцию о действиях на этот случай.

Национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана ранее сообщила, что в Тегеране и Альборзе были атакованы нефтехранилища. В Красном Полумесяце отметили, что при взрывах нефтехранилищ в атмосферу выбрасывается множество токсичных веществ, включая углеводороды, оксиды серы и азота. В случае дождя эти вещества становятся чрезвычайно опасными и вызывают сильные кислотные реакции.

Такие дожди могут привести к химическим ожогам кожи и серьезным повреждениям легких. В связи с этим Красный Полумесяц рекомендовал гражданам не выходить из дома при первых признаках осадков после взрывов. На улице нужно искать укрытие под навесом. Спасатели также предупредили, что нельзя тереть места попадания капель дождя на кожу, потому что это способствует проникновению химических соединений внутрь. Следует немедленно промыть пораженные участки водой.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран атаковал израильские территории и военные объекты США на Ближнем Востоке.

#в стране и мире #сша #Израиль #Иран #военная операция #нефтехранилища #кислотные дожди
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 