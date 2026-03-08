В Иране предупредили о кислотных дождях после ударов по нефтехранилищам

Иранский Красный Полумесяц предупредил граждан о возможных кислотных дождях после взрывов на нефтехранилищах. Спасатели разместили инструкцию о действиях на этот случай.

Национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана ранее сообщила, что в Тегеране и Альборзе были атакованы нефтехранилища. В Красном Полумесяце отметили, что при взрывах нефтехранилищ в атмосферу выбрасывается множество токсичных веществ, включая углеводороды, оксиды серы и азота. В случае дождя эти вещества становятся чрезвычайно опасными и вызывают сильные кислотные реакции.

Такие дожди могут привести к химическим ожогам кожи и серьезным повреждениям легких. В связи с этим Красный Полумесяц рекомендовал гражданам не выходить из дома при первых признаках осадков после взрывов. На улице нужно искать укрытие под навесом. Спасатели также предупредили, что нельзя тереть места попадания капель дождя на кожу, потому что это способствует проникновению химических соединений внутрь. Следует немедленно промыть пораженные участки водой.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран атаковал израильские территории и военные объекты США на Ближнем Востоке.