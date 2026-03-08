МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число погибших военных США на Ближнем Востоке выросло до семи

Еще один военнослужащий скончался от полученных ранений.
Константин Денисов 08-03-2026 23:42
© Фото: Juan Torres, Keystone Press Agency, Global Look Press

Количество погибших военнослужащих США в результате боевых действий на Ближнем Востоке выросло до семи. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Прошлой ночью военнослужащий США скончался от ранений, полученных в результате первоначальных ответных ударов Ирана. Это седьмой военный, погибший в бою во время операции «Эпическая ярость», - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х.

По информации ведомства, американский военнослужащий получил тяжелые ранения 1 марта в Саудовской Аравии. Иран наносил удары по соседним странам, в которых располагаются военные базы США.

Ранее в США подсчитали затраты на первую неделю операции против Ирана. Первая неделя боевых действий обошлась Вашингтону в шесть миллиардов долларов. Из них четыре миллиарда потрачены на ракеты-перехватчики для борьбы с иранскими беспилотниками.

Американо-израильская операция началась 28 февраля. Силы союзников ударили по целому ряду военных и гражданских объектов. В ответ Иран начал запускать ракеты по военным объектам США в соседних странах, а также по Израилю.

#в стране и мире #сша #Пентагон #Иран
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 