Число погибших военных США на Ближнем Востоке выросло до семи

Количество погибших военнослужащих США в результате боевых действий на Ближнем Востоке выросло до семи. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Прошлой ночью военнослужащий США скончался от ранений, полученных в результате первоначальных ответных ударов Ирана. Это седьмой военный, погибший в бою во время операции «Эпическая ярость», - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х.

По информации ведомства, американский военнослужащий получил тяжелые ранения 1 марта в Саудовской Аравии. Иран наносил удары по соседним странам, в которых располагаются военные базы США.

Ранее в США подсчитали затраты на первую неделю операции против Ирана. Первая неделя боевых действий обошлась Вашингтону в шесть миллиардов долларов. Из них четыре миллиарда потрачены на ракеты-перехватчики для борьбы с иранскими беспилотниками.

Американо-израильская операция началась 28 февраля. Силы союзников ударили по целому ряду военных и гражданских объектов. В ответ Иран начал запускать ракеты по военным объектам США в соседних странах, а также по Израилю.