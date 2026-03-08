МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Украинские боевики убили семью из четырех человек в ДНР

Трагедия произошла в городе Горняк Кураховского муниципального округа ДНР.
Ян Брацкий 08-03-2026 22:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Четыре человека погибли, в том числе ребенок, еще двенадцать мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали из-за агрессии киевского режима. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Горняке Кураховского муниципального округа жертвой атаки украинского ударного БПЛА стала семья: погибли мальчик 2019 г.р., женщина 1986 г.р., мужчины 1983 и 1959 г.р.,», - сообщил Пушилин.

Били украинские беспилотники и по другим населенным пунктам республики. Это Волноваха, Донецк, Ясиноватая, Горловка и Красноармейское. Противник использовал не только беспилотники, но и крылатые авиационные ракеты. Во всех случаях местные жители получили серьезные ранения, сейчас за их здоровье борются врачи, отметил Пушилин.

В результате налета украинских боевиков, 26 зданий получили повреждения. Из них восемь объектов гражданской инфраструктуры, включая образовательные учреждения и поликлиники. Несколько автомобилей также получили повреждения.

Накануне в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина и главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Руководитель силового ведомства отчитался о результатах работы. Со слов Бастрыкина, финансовый ущерб Донбассу со стороны киевских карателей составил 580 миллиардов рублей. Все преступления зафиксированы, в будущем эти факты лягут в основу юридических процедур, пообещал он.

#в стране и мире #беспилотник #ДНР #ВСУ #Трагедия #пушилин
