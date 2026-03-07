МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бастрыкин: ущерб от действий Киева в Донбассе составил 580 млрд рублей

В дальнейшем сведения о преступлениях официального Киева в Донбассе лягут в основу юридических процедур.
Ян Брацкий 07-03-2026 21:27
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе составил 580 миллиардов рублей. Такие цифры в своем докладе президенту Владимиру Путину представил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он ознакомил главу государства с результатами масштабной экспертной работы.

«Организована масштабная работа по установлению точного размера и характера причиненного на Донбассе ущерба преступной деятельностью киевского режима. Этот ущерб насчитывает 580 миллиардов рублей», - сказал Бастрыкин.

Для того, чтобы подсчитать эти цифры, специалисты ведомства проводили судебные экспертизы, фиксировали характер и масштаб причиненных разрушений. Работа экспертов была направлена на детальную фиксацию всех последствий вызванных преступными действиями киевских властей. В дальнейшем эти сведения лягут в основу юридических процедур, пообещал Бастрыкин.

Ранее глава республиканского парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб полуострову от энергетической и водной блокад со стороны Украины превысил 14 триллионов рублей. По его словам, цифра может увеличиться после выявления новых пострадавших. В будущем планируется оценить урон от продовольственной и транспортной блокад. Также крымские власти намерены оценить последствия разрушения инфраструктуры Крыма во время нахождения полуострова в составе Украины.

