Летевший из Тюмени во Вьетнам самолет аварийно сел в Мьянме

Перед посадкой капитан самолета выставил аварийный код, в этот момент лайнер находился у берегов Мьянмы.
Ян Брацкий 08-03-2026 21:42
© Фото: Boris Roessler dpa Global Look Press

Летевшие во Вьетнам российские туристы незапланировано посетили Мьянму. Самолет одной из авиакомпаний совершил там аварийную посадку.

«Самолет Boeing 767, выполняющий рейс Тюмень-Нячанг, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Янгон (Мьянма)», - сообщает РИА Новости.

Незадолго до этого капитан воздушного судна выставил аварийный код. В этот момент «Боинг» находился у берегов Мьянмы. Диспетчер кратчайшим путем завел борт на посадку.

Сообщается, что она прошла успешно, самолет сам зарулил на стоянку. Пассажиры и экипаж не пострадали. Сейчас техники выясняют причину случившегося уже на земле.

Еще один инцидент произошел с самолетом, также летящим в Начанг, в конце января этого года. Тогда пассажиры из Иркутска провели почти пять часов без еды и воды на борту лайнера. Самолет приземлился из-за проблем с двигателем. Лишь спустя несколько часов туристам разрешили сесть в автобусы и разместили их в терминале аэропорта.

