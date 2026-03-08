Летевший из Тюмени во Вьетнам самолет аварийно сел в Мьянме

Летевшие во Вьетнам российские туристы незапланировано посетили Мьянму. Самолет одной из авиакомпаний совершил там аварийную посадку.

«Самолет Boeing 767, выполняющий рейс Тюмень-Нячанг, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Янгон (Мьянма)», - сообщает РИА Новости.

Незадолго до этого капитан воздушного судна выставил аварийный код. В этот момент «Боинг» находился у берегов Мьянмы. Диспетчер кратчайшим путем завел борт на посадку.

Сообщается, что она прошла успешно, самолет сам зарулил на стоянку. Пассажиры и экипаж не пострадали. Сейчас техники выясняют причину случившегося уже на земле.

Еще один инцидент произошел с самолетом, также летящим в Начанг, в конце января этого года. Тогда пассажиры из Иркутска провели почти пять часов без еды и воды на борту лайнера. Самолет приземлился из-за проблем с двигателем. Лишь спустя несколько часов туристам разрешили сесть в автобусы и разместили их в терминале аэропорта.