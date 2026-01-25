Пассажиры провели пять часов без еды после аварийной посадки самолета в Ханое

Пассажиры рейса Нячанг - Иркутск провели почти пять часов без еды и воды в аэропорту Ханоя, после того, как их самолет совершил аварийную посадку. Как сообщает издание 360.ru, на борту авиалайнера находилось порядка 250 человек.

По имеющейся информации, днем 28 января Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в столице Вьетнама из-за возникших во время полета технических неполадок. Если верить очевидцам произошедшего, из двигателя самолета шел белый дым.

Как рассказала изданию одна из пассажирок рейса, людям пришлось более трех часов провести в салоне лайнера и еще два часа в таможенной зоне, после чего их наконец-то пустили в здание самого аэропорта.

«Когда сели, нам приносили водичку бортпроводники. В самолете просидели примерно три часа, потом только дали разрешение поехать на автобусе к терминалу, где нас держали еще около двух часов в таможенной зоне без еды и воды. Мы просто сидели на полу», - пожаловалась женщина.

Однако, несмотря на столь длительное ожидание, еду утомленным пассажирам пришлось покупать за свой счет. Туристы отметили, что цены в аэропорту оказались непомерно завышенными - так, к примеру, обычный бутерброд мог стоить порядка семи-восьми долларов (около 600 рублей. - Прим. ред.).

Причины аварийного приземления пока что остаются неизвестными. В пресс-службе компании-перевозчика отметили лишь, что никто из находившихся на борту 238 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал. Очевидцы инцидента также признали, что посадка прошла мягко, а пилоты и команда самолета вели себя профессионально.

Это уже не первый подобный инцидент с авиалайнерами марки Boieng за последнее время. Так, 23 января, летевший с Пхукета в Барнаул Boeing 757-2Q8 подал сигнал бедствия в небе над Китаем. На борту самолета находилось 238 пассажиров.