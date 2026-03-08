В Минобороны сообщили о 170 уничтоженных дронах ВСУ

Сто семьдесят украинских ударных беспилотников самолетного типа были перехвачены и уничтожены в небе над российскими регионами. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

«Восьмого марта в период с 14:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских БПЛА самолетного типа», - говорится в сводке.

Основной удар приняла на себя Брянская область, в небе над которой силы ПВО сбили 73 беспилотника, еще 27 рухнули на Кубани, 19 сбили над Тульской областью и 11 - над Белгородской.

Десять дронов зенитчики уничтожили в Рязанской области, шесть - в Курской, по пять - над Азовским морем и Калужской областью, четыре - над черноморской акваторией и по три над Крымом, Московским регионом и Орловской областью. Один беспилотник перехватили в небе над территорией Липецкой области.

Российские войска отвечают на террористические обстрелы киевского режима высокоточными ударами по объектам военной инфраструктуры Украины и предприятиям ОПК. Для этого ВС РФ задействуют оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.