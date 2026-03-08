МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Морозы до -18 градусов ожидаются в столичном регионе этой ночью

На фоне незначительной облачности ожидается небольшой снегопад, предупредили синоптики.
Ян Брацкий 08-03-2026 18:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Предстоящей ночью в Подмосковье может похолодать до -18 градусов. Об этом жителей Московской области предупредили синоптики Гидрометцентра РФ. По их прогностическим данным, зима напомнит о себе не только стужей, но и снегопадом.

«На фоне облачности и небольшого снега столбики термометров в Москве могут показать 5-7 градусов ниже нуля, по области - от минус 2 до минус 7 градусов, на востоке Подмосковья - до минус 18 градусов"», - сказали ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Сегодня в столичном регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура 2-4 градуса выше ноля, по области до 6 тепла, уточнил собеседник агентства. Ветер дует с юго-востока порывами до 10 метров в секунду. На дорогах местами гололедица, предупредили водителей.

Вероятный снегопад этой ночью не станет последним аккордом зимы, полагают метеорологи. Ранее они рассказали москвичам и жителям столичного региона, что снег сойдет не раньше второй половины апреля. Всему виной обильные осадки этого сезона. Местами сугробы выросли до 80 сантиметров. Это рекорд за более чем полвека наблюдений.

