Дроноводы нанесли удары по пехоте и замаскированным позициям ВСУ

Дроноводы испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» уничтожили боевиков киевского режима на разных направлениях в зоне спецоперации. На ВСУ открыта настоящая охота. Операторы FPV-дронов выслеживают «лежки» противника, его окопы и блиндажи, после чего совершают серию налетов на них. Опубликованные с камер дронов кадры свидетельствуют о точной работе наших бойцов.

Не забывают операторы «Рубикона» и о других вражеских целях. Ранее Минобороны опубликовало кадры воздушной дуэли с украинским тяжелым гексакоптером «Баба-яга». Беспилотные «истребитель» и «бомбардировщик» встретились в небе на Краснолиманском направлении. С первого захода наш дрон-камикадзе поразил вражескую цель.

Регулярно достается украинской бронетехнике, автомобилям, пикапам, системам связи, временным лагерям и прочим укрытиям. Дроноводы с легкостью выводят из строя тяжелые танки, квадроциклы и многоцелевые бронированные автомобили, на которых передвигается пехота ВСУ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.