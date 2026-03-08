МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы нанесли удары по пехоте и замаскированным позициям ВСУ

Украинские боевики пытаются прятаться от наших ударных дронов за деревьями, но операторы беспилотников находят путь к цели, поражая ее с неизменной точностью.
08-03-2026 16:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Дроноводы испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» уничтожили боевиков киевского режима на разных направлениях в зоне спецоперации. На ВСУ открыта настоящая охота. Операторы FPV-дронов выслеживают «лежки» противника, его окопы и блиндажи, после чего совершают серию налетов на них. Опубликованные с камер дронов кадры свидетельствуют о точной работе наших бойцов.

Не забывают операторы «Рубикона» и о других вражеских целях. Ранее Минобороны опубликовало кадры воздушной дуэли с украинским тяжелым гексакоптером «Баба-яга». Беспилотные «истребитель» и «бомбардировщик» встретились в небе на Краснолиманском направлении. С первого захода наш дрон-камикадзе поразил вражескую цель.

Регулярно достается украинской бронетехнике, автомобилям, пикапам, системам связи, временным лагерям и прочим укрытиям. Дроноводы с легкостью выводят из строя тяжелые танки, квадроциклы и многоцелевые бронированные автомобили, на которых передвигается пехота ВСУ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВС РФ #бпла #ВСУ #спецоперация #Рубикон
