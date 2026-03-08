Расчеты «Рубикона» показали таран беспилотника «Баба-яга»

Министерство обороны России показало видео, которое показывает работу расчетов FPV-дронов на Краснолиманском направлении. Там действуют подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

На кадрах российские беспилотники наносят удары по пикапу, по компонентам системы связи Starlink, временным лагерям, блиндажам и укрытиям украинских военных. Кроме того, FPV-дрон таранит в воздухе украинский беспилотный летательный аппарат типа «Баба-яга».

Ранее в военном ведомстве показали, как FPV-дроны вывели из строя HMMWV и системы связи ВСУ. Кроме того, беспилотники атаковали вражеские наземные робототехнические системы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.