Расчеты «Рубикона» показали таран беспилотника «Баба-яга»

Кроме того, FPV-дроны атаковали укрытия противника на Краснолиманском направлении.
08-03-2026 13:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео, которое показывает работу расчетов FPV-дронов на Краснолиманском направлении. Там действуют подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

На кадрах российские беспилотники наносят удары по пикапу, по компонентам системы связи Starlink, временным лагерям, блиндажам и укрытиям украинских военных. Кроме того, FPV-дрон таранит в воздухе украинский беспилотный летательный аппарат типа «Баба-яга».

Ранее в военном ведомстве показали, как FPV-дроны вывели из строя HMMWV и системы связи ВСУ. Кроме того, беспилотники атаковали вражеские наземные робототехнические системы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #беспилотники #спецоперация #краснолиманское направление #Рубикон #FPV-дроны
