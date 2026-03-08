Врач рассказала, как не растерять остатки здоровья после долгой зимы

Межсезонье - традиционная пора простуд и дополнительной нагрузки на иммунитет. Как не подорвать ослабленное за долгую зиму здоровье, «Звезде» рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«Весна - сложный период года, поэтому весной и осенью рекомендуют обращать особое внимание на свое здоровье. Самое главное - рационально питаться, спать побольше, потому что еще переходный период с темными ночами и поздним утром, мало солнца, поэтому организм еще не проснулся», - объяснила Лапа.

Особенно остро встает вопрос авитаминоза - состояния острой нехватки в организме необходимых микроэлементов. Постоянные дефициты приводят к проблемам со здоровьем, считает врач.

«Я всегда рекомендую витамины АБВГД, как я говорю. Особенно витамин D, который нам заменяет солнце. Чтобы у нас все было нормально. Мы тогда хорошо выходим из зимней спячки и возвращается хорошее настроение, нас ничего не беспокоит», - рассказала врач.

Из-за весеннего ослабления иммунитета многие начинают болеть простудными заболеваниями, добавила Лапа. Чтобы не пополнить ряды заболевших, необходимо придерживаться четких правил, напомнила она.

«Вирусов огромное количество, но они не живут в воздухе, только в больных людях. Поэтому их оставляем дома, чтобы не заразиться. Если человек кашляет, у него выделения из носа, чихает - не подходите близко. Большинство вирусов предаются воздушно-капельным путем. За этим надо следить», - констатировала врач-терапевт.

Незадолго до сезона гриппа Минздрав России обновил стандарты медицинской помощи при этом распространенном недуге. Эксперты сократили сроки лечения с 15-20 дней до девяти. Также вдвое сократили сроки диагностирования и лечения гриппа у взрослых пациентов. В список доступных медицинских услуг включили ежедневный осмотр врача-инфекциониста и терапевта, медицинское наблюдение с целью корректировки лечения и оценки динамики выздоровления.