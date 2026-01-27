Минздрав РФ обновил стандарты медицинской помощи при гриппе

Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило стандарты медицинской помощи при гриппе, сократив срок лечения болезни с 15-20 дней до девяти. Об этом пишет издание 360.ru со ссылкой на соответствующий приказ Минздрава.

Как сказано в документе, теперь на диагностику и лечение гриппа у взрослых россиян будет уходить в два раза меньше времени, чем раньше. Изменения коснулись как амбулаторного, так и стационарного режимов.

Кроме того, в приказе утвержден перечень медицинских услуг, доступных пациенту в течение периода лечения. В их число входят ежедневный осмотр врача-инфекциониста и терапевта, постоянное медицинское наблюдение и приемы с целью корректировки терапии и оценки динамики состояния больного.

Недавно в Минздраве также сообщили, что с 2026 года генетические тесты для россиян, планирующих завести детей, стали бесплатными. Теперь они включены в госгарантии бесплатной медицинской помощи.