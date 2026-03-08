МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин описал отношения Украины и ЕС фразой «хвост виляет собакой»

По словам президента, европейцы «сегодня пожинают то, что посеяли».
Владимир Рубанов 08-03-2026 15:53
© Фото: Benoit Doppagne Keystone Press Agency Global Look Press

В ситуации с прекращением поставок нефти по трубопроводу «Дружба» европейские страны сталкиваются с последствиями своих решений. Об этом заявил Владимир Путин в интервью «Вестям». По его словам, европейцы «сегодня пожинают то, что посеяли».

Президент указал на поддержку странами ЕС Евромайдана в 2014 году и на его последствия. Путин сказал, что ситуация выглядит странно. По его словам, это похоже на ситуацию, когда «хвост виляет собакой», а не наоборот.

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» был приостановлен в конце января. Киев объяснил это повреждением трубопровода на своей территории. Будапешт и Братислава обвинили Украину в «энергетическом шантаже». Там считают, что поставки не возобновляются по политическим мотивам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о решимости Будапешта не идти на компромиссы и добиваться возобновления поставок через давление на Киев. Он подчеркнул, что у Венгрии есть политические и финансовые ресурсы для этого. Орбан также объявил о прекращении поставок бензина и дизельного топлива на Украину. Словакия расторгла контракт на аварийные поставки электроэнергии с Украиной.

Кроме того, Венгрия заблокировала выделение Украине кредита от ЕС в размере €90 млрд. Владимир Зеленский заявил, что передаст ВСУ адрес человека, ответственного за противодействие кредиту (имя не было названо), предложив им связаться с ним напрямую. Еврокомиссия сочла эти слова угрозой и призвала стороны к сдержанности.

#Украина #нефть #ЕС #евросоюз #Владимир Путин #Венгрия #словакия #энергоресурсы #нефтепровод дружба
