У блогера Лерчек нашли раковые метастазы в легких

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) диагностировали метастазы в легких. Об этом сообщил отец ее последнего ребенка Луис Сквиччиарини. Сейчас она находится под домашним арестом по обвинению в незаконном выводе денег из России.

Когда Валерия родила ребенка, врач нашла аномалии в плаценте, сообщил Сквиччиарини. Для дополнительного исследования ее отправили на гистологию. Экспертиза выявила злокачественные клетки. После этого Чекалина начала проходить обследования. Кроме того, ей провели операцию на позвоночнике из-за разрушения нескольких позвонков.

Сквиччиарини заявил, что во время домашнего ареста из-за проблем со здоровьем Валерия и ее адвокаты пытались получить разрешение на посещение врача. Однако следователи и суд неоднократно отказывали в этом, что привело к потере драгоценного времени.

Адвокат Валерии Олег Бадма-Халгаев сообщил ТАСС, что сейчас блогер находится в больнице. Ее участие в ближайших судебных заседаниях под вопросом.

Валерия Чекалина родила четвертого ребенка 24 февраля 2023 года, а 2 марта ее выписали из роддома. На следующий день ее госпитализировали в реанимацию онкологического отделения из-за ухудшения состояния. До этого в феврале ее уже госпитализировали из-за болей в суставах перед очередным судебным заседанием.

Валерию и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в незаконном выводе более 250 миллионов рублей на счета иностранной компании в ОАЭ по поддельным документам. Деньги были получены от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Валерия Чекалина отрицает свою вину. Артем Чекалин признает ее частично.