Суд оставил под домашним арестом блогера Лерчек и ее экс-мужа

Суд оставил под домашним арестом блогера Валерию «Лерчек» Чекалину и ее бывшего мужа Артема. Об этом сообщил адвокат обвиняемой.

«Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы и оставил под домашним арестом Валерию и Артема Чекалиных», - цитирует его слова aif.ru.

Ранее адвокат блогера заявил, что по делу его подзащитной было допущено большое количество нарушений. Он пожаловался на отсутствие четких формулировок со стороны обвинения.

Напомним, Лерчек и ее экс-муж проходят по делу о выводе денежных средств за границу. Их обвиняют в переводе денег на счета нерезидентов с использованием поддельных документов. Блогер отказалась признавать вину.