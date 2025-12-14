МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Суд оставил под домашним арестом блогера Лерчек и ее экс-мужа

Ранее адвокат заявил о большом количестве нарушений по делу его подзащитной.
Глеб Владовский 18-12-2025 15:11
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Суд оставил под домашним арестом блогера Валерию «Лерчек» Чекалину и ее бывшего мужа Артема. Об этом сообщил адвокат обвиняемой.

«Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы и оставил под домашним арестом Валерию и Артема Чекалиных», - цитирует его слова aif.ru.

Ранее адвокат блогера заявил, что по делу его подзащитной было допущено большое количество нарушений. Он пожаловался на отсутствие четких формулировок со стороны обвинения.

Напомним, Лерчек и ее экс-муж проходят по делу о выводе денежных средств за границу. Их обвиняют в переводе денег на счета нерезидентов с использованием поддельных документов. Блогер отказалась признавать вину.

#в стране и мире #суд #обвинение #Домашний арест #лерчек
