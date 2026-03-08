Лавров: пора реализовать идею Путина о саммите «пятерки» Совбеза ООН

Пришло время воплотить в жизнь инициативу Владимира Путина о проведении саммита «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Вести».

Глава МИД напомнил, что президент предложил организовать этот саммит еще до начала пандемии COVID-19. По словам Лаврова, вопрос о том, в каком мире мы живем, требует обсуждения в рамках политологических дискуссий.

Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты обязаны внести ясность в ситуацию. Он отметил: необходимо, чтобы американцы «рассказали, какие у них планы», и объяснили, как они соотносятся с теми нормами, которые раньше действовали.

Главы МИД России и Ирана 3 марта осудили военную операцию США и Израиля, нарушающую международное право. Министры подчеркнули важность деэскалации и политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Кроме того, ранее Москва призвала Вашингтон отказаться от планов военно-морской блокады Кубы. Россия отвергает обвинения в угрозе отношений с этой страной интересам США, заявлял Сергей Лавров.