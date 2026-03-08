МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров: пора реализовать идею Путина о саммите «пятерки» Совбеза ООН

Глава МИД заявил, что США должны прояснить миру свои планы.
Владимир Рубанов 08-03-2026 13:22
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Global Look Press

Пришло время воплотить в жизнь инициативу Владимира Путина о проведении саммита «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Вести».

Глава МИД напомнил, что президент предложил организовать этот саммит еще до начала пандемии COVID-19. По словам Лаврова, вопрос о том, в каком мире мы живем, требует обсуждения в рамках политологических дискуссий.

Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты обязаны внести ясность в ситуацию. Он отметил: необходимо, чтобы американцы «рассказали, какие у них планы», и объяснили, как они соотносятся с теми нормами, которые раньше действовали.

Главы МИД России и Ирана 3 марта осудили военную операцию США и Израиля, нарушающую международное право. Министры подчеркнули важность деэскалации и политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Кроме того, ранее Москва призвала Вашингтон отказаться от планов военно-морской блокады Кубы. Россия отвергает обвинения в угрозе отношений с этой страной интересам США, заявлял Сергей Лавров.

#Сергей Лавров #сша #Ближний Восток #Саммит #Иран #МИД России #совет безопасности оон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 