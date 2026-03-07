Сотрудники ВАИ поздравили жительниц ЛНР с наступающим Международным женским днем

Сотрудники военной полиции и ВАИ группировки войск «Запад» поздравили женщин, проживающих в ЛНР, с наступающим Международным женским днем. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инспекторы вышли на оживленные трассы и центральные улицы городов. Они останавливали автомобили, которыми управляли девушки, а также дарили цветы женщинам, находившимся на улицах.

Каждую участницу акции сотрудники ВАИ и военной полиции встречали теплыми словами и искренними пожеланиями мира, добра и семейного благополучия. Девушки были приятно удивлены неожиданному сюрпризу и поблагодарили военнослужащих за заботу и созданное праздничное настроение.

Инспекторы военной автомобильной инспекции группировки войск «Запад» в ходе проведения СВО продолжают выполнять специальные задачи на дорогах и рокадах. Кроме того, вблизи населенных пунктов во время организации движения транспорта.

Ранее сотрудники военной автоинспекции группировки войск «Запад» провели благотворительную акцию и поздравили с Новым годом жителей населенных пунктов Луганской Народной Республики. Таким образом, они создали праздничное настроение в канун праздника и длинной нерабочей недели.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.