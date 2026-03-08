Прекрасный пол в погонах: как женщины-военнослужащие встречают 8 Марта на службе

В российской армии служат около сорока тысяч женщин. Без них сложно представить современные войска. У многих за плечами опыт в зоне спецоперации: девушки-медики спасают раненых и оказывают первую медицинскую помощь. Большая часть из них встречает Международный женский день на службе. В преддверии 8 Марта о хрупких женщинах с сильной волей – в сюжете корреспондента «Звезды».

Цветы военный врач Анастасия Наливайко получает часто. Сейчас она спасает жизни в госпитале, до этого - на передовой. О полученной на СВО медали «За спасение погибавших» Анастасия скромно умалчивает, подчеркивая, что здоровье пациентов – самое важное.

«Я всегда целиком и полностью отдаюсь своему делу. Для меня нет ничего важнее, чем благополучие моих пациентов, их здоровье и, наверное, дальнейшая их жизнь», - поделилась старший врач терапевтического отделения Военно-морского клинического госпиталя Анастасия Наливайко.

Капитан второго ранга Яна Потапова преподает в Военно-морской академии. Дает курсантам не просто знания, а учит будущих офицеров думать и анализировать.

«Век информационных технологий, конечно, быстрый и стремительный, но если ты оказываешься один на один в окопе с карандашом, то у тебя нет ничего, есть только голова, знания, душа и желание помогать людям, которые рядом», - сказала доцент кафедры военно-политической работы Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Яна Потапова.

Сама Потапова из семьи военного. Пошла по стопам отца - офицера Черноморского флота. Именно он привил дочери любовь к кораблям и морю. Впрочем, погоны Яна надела не сразу. До этого работала журналистом, писала о военных моряках, о флоте, где в итоге нашла себя, как и мечтал отец.

Кроме того, на полигоне свой день рождения встречает Екатерина Северюхина. Здесь она ведет занятия, показывает сослуживцам, как фактически под обстрелами спасать раненых. Позади 10 лет службы, несколько командировок в зону боевых действий. Екатерина заявляет, что медицина отнюдь не точная наука. Ранения могут быть разными, как и реакция на них. Это нужно и важно понимать военным медикам.

«Мне это нравится – спасать людей. Они очень благодарны. Мне достаточно просто "спасибо"», - отметила фельдшер отдельной гвардейской бригады морской пехоты Екатерина Северюхина.

Сегодня в адрес женщин-военнослужащих звучат слова благодарности. Благодарность за то, что достойно служат, самоотверженно спасают жизни и просто за то, что они есть.

Президент России Владимир Путин уже поздравил россиянок с Международным женским днем. Глава государства подчеркнул, что для женщин нет неподвластных вершин. Сегодня они добиваются потрясающих результатов в самых разных профессиях.