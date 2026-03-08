МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Глава государства поблагодарил женщин за их доброту и самоотверженность в стремлении сделать этот мир лучше.
Ян Брацкий 08-03-2026 00:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Глава государства напомнил о теплых и светлых чувствах, с которыми мужчины встречают этот праздник.

«Дорогие женщины! Искренне рад поздравить Вас с Международным женским днем. Мы всегда восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим Вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее, а материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь. Она согревает, умножает радостные эмоции и придает силу в самую трудную минуту испытаний», - подчеркнул Путин.

Для женщин нет неподвластных вершин, полагает глава государства. Сегодня они добиваются потрясающих результатов в самых разных профессиях, добавил Путин.

«Когда этого требует дело, вы проявляете исключительную стойкость характера, боевые и лидерские качества. Вы без колебаний приходите на помощь тем, кто в ней нуждается. Вы окружаете вниманием и добротой родных и близких, посвящаете себя воспитанию детей», - сказал российский лидер.

Глава государства пообещал создавать все условия, чтобы женщинам было легче совмещать материнство с профессиональным ростом, с успешной самореализацией. Отдельные слова благодарности президент адресовал защитницам Родины - тем, кто выполняет задачи в зоне специальной военной операции.

«Поздравляю женщин, которые выполняют задачи в зоне СВО, работают в очень непростых условиях на Донбассе и в Новороссии, в наших приграничных регионах. Везде вы проявляете смелость, мужество, самоотверженность и силу духа. Искренне и сердечно благодарю Вас», - добавил Путин.

Президент пожелал россиянкам продолжать творить и созидать, сочетать в себе стойкость и женственность в стремлении сделать этот мир лучше и вдохновлять своим примером окружающих. Президент пожелал женщинам счастья с теми, кто им дорог и успехов в том, что для них важно, а также здоровья и благополучия.

#Путин #Кремль #Президент #8 марта #поздравление #Международный женский день
