Обама на похоронах пастора признался, что воровал в закусочных

Экс-президент США Барак Обама признался, что в молодости иногда воровал из закусочных. Об этом он рассказал в ходе поминальной службы по пастору Джесси Джексону, трансляцию которой вел канал CBS.

По словам бывшего американского лидера, в молодости он выплачивал долг за обучение сразу после колледжа. Он рассказал, как жил в Нью-Йорке и много работал, но денег все равно не хватало - поэтому он питался консервированным тунцом.

«Если я был в закусочной, я хватал несколько лишних крекеров, клал в свой карман», - поделился Обама.

В начале февраля широкий резонанс в СМИ вызвало высказывание экс-президента о пришельцах. Тогда Обама заявил, что «они существуют, но я их никогда не видел». После того его разлетелось по интернету он постарался дополнить свою мысль. Обама написал в соцсетях, что за время своего правления он не видел никаких доказательств, что инопланетяне выходили на контакт с землянами. При этом он добавил, что Вселенная настолько огромна, что вероятность существования инопланетян велика.

Нынешний президент США Дональд Трамп раскритиковал высказывание Обамы. Он сказал, что экс-президент раскрыл секретную информацию. Также Трамп пообещал поручить шефу Пентагона Питу Хегсету рассекретить информацию об инопланетянах и НЛО.