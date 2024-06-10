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В Крыму ущерб от двух блокад Киева оценили более чем в 14 трлн рублей

В будущем планируется оценить разрушение инфраструктуры во время нахождения полуострова в составе Украины.
Сергей Лебедев 2024-06-10 07:42:28
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Ущерб Крыму от энергетической и водной блокад со стороны Украины превысил 14 триллионов рублей. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов. По его словам, цифра еще может увеличиться после выявления новых пострадавших. В будущем планируется оценить урон от продовольственной и транспортной блокад.

«По водной блокаде - это цифра за семь триллионов рублей, по энергетической блокаде - итоговая цифра тоже вырисовывается за семь триллионов рублей», - сообщил Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что власти также намерены оценить разрушение инфраструктуры Крыма во время нахождения полуострова в составе Украины.

Ранее Арбитражный суд Республики Крым постановил взыскать с Украины компенсацию на сумму более 3,15 триллиона рублей за причиненный ущерб от энергетической блокады полуострова. Представленный от имени Крыма иск был удовлетворен в полном объеме.

Напомним, работа над составлением иска началась в октябре прошлого года. 

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