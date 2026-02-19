МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчеты Д-30 ударили по опорнику ВСУ на Днепропетровском направлении

Данные объективного контроля подтверждают уничтожение опорного пункта вместе с живой силой противника.
19-02-2026 15:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Днепропетровском направлении, уничтожив укрепленные позиции и личный состав противника. Об этом сообщило Минобороны России.

Расчеты гаубиц Д-30 90-й гвардейской танковой дивизии получили координаты цели от операторов разведывательных беспилотников, которые обнаружили позиции украинских штурмовых подразделений в лесополосе. После передачи данных на пункт управления огнем артиллеристы оперативно навели орудия и открыли огонь.

Удар нанесли 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с дистанции свыше 10 километров. Корректировку вели расчеты беспилотных систем в режиме реального времени, что позволило точно поразить цель. По данным объективного контроля, опорный пункт вместе с находившейся там живой силой уничтожен.

В подразделении отмечают, что артиллерия дивизии ежедневно поражает укрепления, технику, склады боеприпасов и беспилотники противника, а также срывает ротацию и снабжение. Это облегчает продвижение штурмовых подразделений в глубину обороны ВСУ на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #д-30 #группировка «Центр» #Днепропетровское направление
