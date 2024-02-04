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Британский авианосец Queen Elizabeth сломался прямо перед учениями НАТО

Как сообщили в ВМФ Великобритании, в последний момент перед выходом корабля в море выявили проблему с гребным валом.
Алина Луговая 2024-02-04 15:10:01
© Фото: Dave Rushen, Keystone Press Agency, Globallookpress

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth не будет участвовать в учениях НАТО Defender 2024, поскольку прямо перед их началам у корабля обнаружили проблему в работе гребного вала. Об этом сообщили в пресс-службе Королевского ВМФ Великобритании.

«В ходе плановых предрейсовых проверок была выявлена проблема с муфтой на гребном валу правого борта HMS Queen Elizabeth. Таким образом, корабль не отправится в воскресенье», - говорится в сообщении в соцсети X.

Отмечается, что HMS Queen Elizabeth уже нашли замену. Им станет авианосец HMS Prince of Wales. Дата его отправки не сообщается, но говорится, что он отправится на учения как можно скорее.

Ранее сообщалось, что HMS Queen Elizabeth отправится на учения НАТО в воскресенье. Авианосец должен был возглавить ударную группу из восьми кораблей.  

В учениях Steadfast Defender 2024 участвуют более 90 000 военнослужащих, 50 кораблей, 80 самолетов. Завершение учений запланировано на май. В основе сценария учений лежит гипотетический вооруженный конфликт в Прибалтике.  

#в стране и мире #Великобритания #Учения НАТО #Steadfast Defender 2024
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