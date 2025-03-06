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В Москве задержали подозреваемого в подрыве банкомата

Подозреваемый 2005 года рождения задержан в собственной квартире и доставлен в ОВД по территориальности.
Ян Брацкий 2025-03-06 17:35:09
© Фото: ТРК «Звезда»

Полицейские задержали подозреваемого в повреждении банкомата на Снежной улице в Москве. Установить его личность удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

«Он задержан полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии по месту своего постоянного проживания на Енисейской улице и доставлен в территориальное подразделение ОВД», - сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД.

Подозреваемый 2005 года рождения, отметили в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», добавили в пресс-службе.

Напомним, инцидент произошел сегодня днем на северо-востоке Москвы в ТЦ «Свиблово». По неподтвержденной информации, банкомат был поврежден в результате взрыва трех петард.

Пожара не последовало, информации о пострадавших не поступало. Правоохранительные органы продолжают проверку по факту случившегося.

#Москва #взрыв #Банкомат #полиция #Задержание #ТЦ «Свиблово»
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