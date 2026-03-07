В дальнем походе и в кабине Ан-26: как женщины на ТОФ встречают 8 Марта

Последние приготовления перед дальним походом. Штурман морского буксира «Андрей Степанов» получает указания от старшего помощника. Для Натальи Федоровой этот выход станет первым на такой продолжительный срок. Испытание не из легких: ежедневные вахты по 8 часов, работа при изнуряющей жаре и в открытом океане.

«Нас идет три корабля. А это значит, что должно быть все одинаково, четко и по-военному. Также мы будем проходить по новым для нас морям, вдоль новых берегов. Приходилось изучать новые прокладки, маршруты и карты в большом объеме и количеств», - поделилась Наталья Федорова.

До службы на Тихоокеанском флоте Наталья работала юристом. В моменте при поддержке супруга решила связать свою жизнь с морем и пойти по стопам отца. Штурманом на буксире служит уже 2 года. За это время Наталья освоились с навигационными системами, научилась координировать работу экипажа и контролировать все этапы движения корабля. За профессиональные качества и ценится в коллективе.

«В коллективе она как лучик. Человек-притяжение, всегда любит пообщаться и что-то обсудить. Она возможность увидеть не природную красоту, а женскую. Всегда излучает человеческое тепло», - капитан морского буксира «Андрей Степанов» Василий Сиротенко.

Буксир в составе отряда проведет несколько месяцев в морях Азиатско-Тихоокеанского региона. Кораблям Тихоокеанского флота предстоят совместные учения и деловые заходы в порты дружественных государств. Экипажи вернутся в родную гавань с новыми знаниями и уникальным опытом, полученным в ходе дальнего похода.

Очередной учебно-тренировочный вылет выполняет экипаж АН-26. Самолет с десантниками на борту взмывает в небо на фоне живописных камчатских вулканов. За штурвалом этой транспортно-десантной махины - Елизавета Сливкина. Единственная девушка-летчица морской авиации на Тихоокеанском флоте.

«Я считаю, что в небе нет пола. Ты летчик и на тебя возлагаются определенные обязанности, и ты их должен выполнять независимо от всего», - рассказывает Елизавета Сливкина.

АН-26 - многоцелевой самолет. Елизавета ежедневно выполняет задачи по транспортировки грузов, личного состава и техники. В небе с 2019 года. В авиацию пошла по стопам прадедушки, Героя Советского Союза, который в годы Великой Отечественной сбивал самолеты нацистов. А его правнучка Елизавета так же успешно доставляет десант в заданный район.

Должность не менее ответственная, но служит Екатерина Носач на берегу. Она врач-эпидемиолог военно-морского госпиталя. Кандидат медицинских наук более чем с 20-летнем стажем воюет на фронтах, видимых только под микроскопом - с вирусами и бактериями. Под ее ответственностью вакцинация военнослужащих, контроль за распространением инфекций и сохранение здоровья личного состава.

«Когда я училась и проезжала мимо госпиталя, то думала о том, как здесь буду работать. Получилось, что все совпало и сейчас ни о чем не жалею», - рассказала Екатерина Носач.

Штурман, летчик, военный врач. У каждой из них своя служба и своя зона ответственности. Но на Тихоокеанском флоте девушки всегда готовы выполнять задачи наравне с мужчинами. Даже в строгих буднях военной службы именно их улыбки часто приносят на корабли, в части и госпитали немного тепла и того самого весеннего настроения.