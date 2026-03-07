МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы поразили Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке

В Минобороны сообщили, что летательный аппарат был обнаружен в районе населенного пункта Михайловка.
07-03-2026 11:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ. Специалисты войск беспилотных систем применили для этого дрон-камикадзе «Герань».

На видео с беспилотника зафиксирован момент обнаружения цели - вертолета боевиков, стоящего на вертолетной площадке. В Минобороны сообщили, что летательный аппарат был обнаружен в районе населенного пункта Михайловка. После этого были нанесены точные удары, уничтожившие воздушные технику противника.

«Герань» и «Герань-2» - барражирующие боеприпасы, как правило, используемые для ударов по инфраструктуре противника. Они являются локализованной версией иранского Shahed 136. Отличаются высокой дальностью полета - до 1800 км. За характерный звук двигателя получили прозвище «мопед». При этом имеют относительно низкую стоимость при массе боевой части около пятидесяти килограмм.

Ранее Минобороны России показало кадры удара беспилотника «Герань» по расчету БПЛА 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Противник находился в районе населенного пункта Шевченково Первое Харьковской области.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#ВС РФ #беспилотник #вертолет #Ми-8 #спецоперация #вертолетная площадка #Герань
