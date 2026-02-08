МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Герань» ликвидировала дроноводов ВСУ в Харьковской области

На кадрах виден взрыв с яркой вспышкой и последующим возгоранием. Удар пришелся по месту размещения расчета беспилотников ВСУ.
10-02-2026 13:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры удара беспилотника «Герань» по расчету БПЛА 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Противник находился в районе населенного пункта Шевченково Первое Харьковской области.

На видеозаписи с камеры дрона зафиксирован момент обнаружения целей. В объектив попадают техника и группа военнослужащих противника, находящихся на открытом участке местности рядом с постройками. Оператор сопровождает цель в режиме реального времени, после чего следует точный удар.

Средства объективного контроля позволяют проследить весь эпизод - от наведения до момента поражения. Видеозапись свидетельствует о высокой точности применения беспилотного летательного аппарата «Герань».

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении украинских дроноводов в Сумской области расчетом беспилотного летательного аппарата «Герань».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Харьковская область #спецоперация #Герань #Дроноводы #Шевченково первое
