В Россию в субботу перевезут 9,2 тысячи пассажиров из ОАЭ и Омана

В субботу, 7 марта, из Объединенных Арабских Эмиратов и Омана планируют перевезти 9,2 тысячи пассажиров на 43 рейсах. Об этом сообщили в Минтрансе России.

С начала недели в страну уже прибыли 28,6 тысячи пассажиров из стран Ближнего Востока на 139 рейсах. Их выполнили российские и иностранные авиакомпании. График коммерческих перевозок составлен до 10 марта с учетом возможности перебронирования билетов.

Из-за ограничений на использование воздушного пространства российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта. До конца марта отменены авиарейсы в ОАЭ «Аэрофлота» (с 12 марта) и «Победы» (с 9 марта).

Власти стран Персидского залива начали закрывать воздушное пространство после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов Тегерана по американским базам в регионе. Под удар попали крупнейшие аэропорты. В регионе застряли около 100 тысяч российских туристов.

По состоянию на 5 марта из 36 тысяч регулярных рейсов мировых авиакомпаний, связанных с Ближним Востоком, более половины были отменены, сообщало Bloomberg. Это соответствует примерно 4,4 миллиона мест.