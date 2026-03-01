К тем, кто верил и ждал: в Москву прилетели освобожденные из плена бойцы

Самолеты приземлились. На борту - 300 наших бойцов, которые находились на подконтрольной Киеву территории. Взамен украинской стороне передано столько же пленных.

Это крупнейший обмен с начала года. Ранее о нем договорились на трехсторонних переговорах в Женеве. Итоговая формула - 500 на 500. 200 военнослужащих накануне уже вернулись. Остальным только предстоит встреча с близкими. Ступая на родную землю, эмоций не скрывают.

«Ноги подгибаются, если честно. Непередаваемые ощущения. Эмоции переполняют. Не понимаю, что долгожданный момент наступил, я вернулся домой», - говорит Алексей.

Первой точкой маршрута на пути домой стала республика Беларусь. Там нашим военнослужащим оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Только потом - долгожданное возвращение в Россию. Многие намерены и дальше защищать Отчизну.

«Как покажет жизнь. Я думаю, что буду дальше служить», - говорит Евгений.

Ну а пока впереди - лечение и реабилитация в учреждениях Минобороны. А самое главное - встреча с теми, кто верил и ждал.

«Я думал о любимой жене, о маме, о детях. Ждут меня дома, скучают очень», - делится Павел.

О том, что пришлось пережить, стараются не вспоминать. Говорят, в самые трудные минуты грела мысль о доме, о родных и о том, что Россия своих не бросает. Александр как талисман хранил в блокноте портрет сестры. К Международному женскому дню сделает ей подарок.

«Даже ребят попросил, чтобы они мне нарисовали сестру на блокноте. Вот когда приеду - поздравлю ее с 8 Марта. Позвонил ей, она уже радостная. Эмоции ее тоже переполняют», - рассказал Павел.

Военнослужащие поблагодарили всех, кто занимался их освобождением. Посредничество при переговорах об обмене пленными оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.