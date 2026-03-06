МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США нанесли удар по иранскому кораблю-носителю БПЛА

В публикации Центрального командования США отмечается, что корабль по размерам напоминает авианосец времен Второй мировой войны.
Сергей Дьячкин 06-03-2026 09:14
© Фото: X/CENTCOM © Видео: X/CENTCOM

Американские войска нанесли удар по иранскому кораблю-носителю ударных беспилотников. Об этом сообщило Центральное командование США на своей странице в соцсети X.

По данным ведомства, по размерам корабль напоминал авианосец времен Второй мировой войны. После удара ВС США корабль загорелся. В пресс-службе отметили, что американские военные не отказываются от «выполнения миссии по уничтожению всего иранского военно-морского флота».

Ранее сообщалось, что Иран использовал баллистическую ракету «Хорремшехр-4» в ходе конфликта с США и Израилем. Известно, что снаряд с боевой частью весит около тонны. В материале иранской гостелерадиокомпании говорится, что сверхтяжелая ракета была направлена в «сердце» Тель-Авива, аэропорт Бен-Гурион и базу 27-й эскадрильи ВВС Израиля.

ВС Ирана с начала эскалации запустили более 600 ракет разного типа и более 2 000 беспилотников по Израилю и объектам США. Об этом сообщил штаб вооруженных сил Исламской Республики. Накануне иранские военные нанесли удар по американскому танкеру в Персидском заливе. Это случилось вскоре после заявления иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи о том, что США пожалеют, что потопили корабль Ирана в международных водах.

#бпла #сша #корабль #Ближний Восток #вмс ирана #носитель #центральное командование ВС США
