Сенат США отказался ограничить полномочия Трампа в операции против Ирана

Представители Демократической партии потребовали от Белого дома обосновать цели операции и обеспечить прозрачность действий перед парламентом и американским народом.
Дарья Ситникова 05-03-2026 01:30
© Фото: Kenny Holston - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сенат США отказался ограничить военные полномочия американского лидера Дональда Трампа по операции в Иране, сохранив за ним право самостоятельно принимать решения. Об этом свидетельствуют итоги процедурного голосования.

Предложенная инициатива группой сенаторов-демократов по сдерживанию военных шагов Трампа в Иране не получила одобрения в рамках процедурного голосования. Уточняется, что против нее высказались 52 сенатора, в то время как поддержали - 48.

В результате ударов по Тегерану десятки демократов в Конгрессе подвергли резкой критике действия администрации Трампа. Они указали на высокие риски эскалации и нарушение конституционных процедур.

В отличие от республиканцев, представители Демократической партии потребовали от Белого дома обосновать цели операции. Кроме того, обеспечить прозрачность действий перед парламентом и американским народом.

Согласно данным опроса телеканала CNN, почти 60% американцев не поддерживают решение президента США атаковать Иран. В то время как поддерживают его 41 процент. Ко всему этому, доля тех, кто категорически против (31%), почти вдвое превышает долю тех, кто решительно за (16%).

#сша #Трамп #Иран #сенат #Операция #военные полномочия
